Маткапитал в прогрессии и Год многодетных семей: Путин провел встречу с Сергеем Мироновым

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил сделать 2024-й Годом многодетных семей. С таким предложением он выступил на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Хочу обратиться к вам с просьбой от огромного количества многодетных семей <...> Может быть, следующий, 2024 год объявить Годом многодетной семьи», — озвучил просьбу политик.

Кроме того, он предложил установить прогрессивный маткапитал, чтобы сумма на третьего ребенка, наоборот, была выше, чем на первого, и достигала более 1 млн рублей.

«Наше предложение — сделать своего рода прогрессию материнского капитала. То есть оставить ту же сумму, которая сейчас дается за рождение первого ребенка, за второго уже сделать больше — где-то около миллиона и чуть-чуть больше миллиона за третьего ребенка», — поделился он.