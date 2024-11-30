Маткапитал в 2025 году увеличится до 676 тысяч рублей

В 2025 году материнский капитал в России проиндексируют на 7,3%. В результате его сумма достигнет более 676 тысяч рублей. Об этом говорится в законе о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на ближайшие три года, подписанном Президентом РФ Владимиром Путиным.

В документе указано, что в 2026 году планируют повысить еще на 4,5%, в результате чего он составит почти 707 тысяч рублей. Еще спустя год он может увеличиться до 735,1 тысячи рублей — +4%.

Напомним, что эти суммы выплачиваются семьям при рождении первенца с 1 января 2020 года либо если все дети появились на свет до 2020 года.

Если ранее семья не получала маткапитал, а второй, третий или последующий ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2020 года, то размер выплаты составит 893,8 тысячи рублей в 2025 году, более 934 тысяч — в 2026-м, а затем — свыше 971 тысячи рублей.

Если материнский капитал за первого ребенка уже был получен, то в 2025 году за второго родители получат доплату в размере 217 тысяч рублей.