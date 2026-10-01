news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 1 октября 2026 11:50

Маткапитал на второго ребенка превысит 1 млн рублей в 2027 году

Читайте нас в

Размер материнского капитала в России на второго ребенка может превысить 1 млн рублей в 2027 году. Такая сумма будет предусмотрена для семей, которые ранее не оформляли выплату на первого ребенка. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Размер материнского капитала увеличится до 1028,7 тысячи рублей на второго, если у семьи нет маткапитала на первенца», - сказал министр, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Поддержка семей с детьми соответствует целям нацпроекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

#маткапитал
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Мухаметшин: Проект «ПолитЗавод» стал карьерным лифтом для инициативной молодежи

Мухаметшин: Проект «ПолитЗавод» стал карьерным лифтом для инициативной молодежи

30 сентября 2026

Пилоты из России и Украины, летевшие пассажирами FlyDubai, посадили самолет

30 сентября 2026
Новости партнеров