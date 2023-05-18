«Матка была размером с футбольный мяч»: Врачи Нижнекамска удалили женщине огромную миому

В Нижнекамской центральной многопрофильной больнице врачи смогли удалить три огромных миомных узла из матки пациентки, подарив ей возможность в будущем стать мамой. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

Фото: Пресс-служба НЦРМБ

Во второе гинекологическое отделении НЦРМБ с острыми болями в животе поступила 37-летняя женщина. У нее много лет не получалось стать мамой, забеременеть мешала миома матки. В последние полгода доброкачественная опухоль начала резко расти. Врачи рассказали, что на момент госпитализации матка пациентки была размером с футбольный мяч.

В клинике пациентку прооперировали за 45 минут.

Фото: Пресс-служба НЦРМБ

«За это время опытные специалисты, заведующая гинекологическим отделением №2 Эльмира Магомедова и ее ассистент врач-гинеколог Ирина Божко, удалили из матки пациентки три огромных узла. После этого в буквальном смысле восстановили ее целостность», – рассказали в пресс-службе НЦРМБ.

Гинекологам нужно было не только избавить женщину от боли и постоянных кровотечений, но и прежде всего сохранить возможность пациентки в будущем забеременеть.

Фото: Пресс-служба НЦРМБ

«Наша задача была в том, чтобы женщина после операции имела возможность стать мамой. Главное для нас было сохранить целостность матки, сделать качественный рубец. Теперь нашу пациентку ждет реабилитация, а мы все будем ждать того, чтобы она испытала долгожданное счастье материнства», – отметила Эльмира Магомедова.

После операции женщина чувствует себя хорошо.