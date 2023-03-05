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Матерям погибших военнослужащих в Менделеевске вручили цветы к 8 Марта
В ДК имени Гассара города Менделеевска состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. С приветственным словом выступил глава Менделеевского района Радмир Беляев.
«Вы, дорогие наши женщины, главное богатство нашей страны, республики и нашего района, ибо на протяжении всего времени женщины воспитывают детей истинными патриотами, верными защитниками своей Родины», — заявил чиновник.
В районе насчитывается 403 многодетных семьи, в которых воспитываются 1296 несовершеннолетних детей, а также 23 приемные семьи, где растут 32 ребенка, и 34 опекунские семьи, в которых воспитывается 41 ребенок.
«Эти женщины заслуживают отдельных слов нашей благодарности и признательности», — сказал глава муниципалитета.
Во время речи Радмир Беляев особые слова благодарности и гордости адресовал матерям, потерявшим своих сыновей при исполнении служебного долга.
«В этот день отдельную благодарность мы выражаем матерям, потерявшим своих сыновей при исполнении служебного долга: Куршаковой Раисе Максимовне и Рябовой Любовь Алексеевне, а также матери сына — сотрудника РОВД, погибшего при исполнении, Шаиховой Зайнап Шамсимухаметовне. Матерям бойцов, погибших во время проведения специальной военной операции: Шарафутдиновой Резеде Вакиловне, Самуткиной Елене Геннадьевне, Федоровой Татьяне Петровне, Исаковой Светлане Васильевне», — отметил Беляев.
По словам чиновника, матери воинов воспитали настоящих героев, которые показали достойный пример мужества.
«Низкий вам поклон за стойкость, терпение и силу духа. Уверен, что на примере мужества ваших сыновей будут воспитываться следующие поколения патриотов нашей Родины», — добавил Беляев.
«Мы также чествуем супругу бойца Чернову Елену Васильевну и сестру Назарову Ирину Валерьевну. Дорогие и уважаемые матери и отцы, родственники наших героев, примите, пожалуйста, от нас эти цветы», — сказал глава района.
Депутат Государственной Думы РФ VIII созыва Альфия Когогина также обратилась к женщинам Менделеевского района.
«Дорогие женщины, спасибо вам за вашу силу! Все мы женщины, несмотря на то, что мы все разные, в душе мы все как сестры. Мы всегда рядом друг с другом. И я желаю вам ежедневного повода для человеческой радости. Восхищаюсь вами. Спасибо!» — поблагодарила она.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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