Матерям погибших военнослужащих в Менделеевске вручили цветы к 8 Марта

В ДК имени Гассара города Менделеевска состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. С приветственным словом выступил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

«Вы, дорогие наши женщины, главное богатство нашей страны, республики и нашего района, ибо на протяжении всего времени женщины воспитывают детей истинными патриотами, верными защитниками своей Родины», — заявил чиновник.

В районе насчитывается 403 многодетных семьи, в которых воспитываются 1296 несовершеннолетних детей, а также 23 приемные семьи, где растут 32 ребенка, и 34 опекунские семьи, в которых воспитывается 41 ребенок.

«Эти женщины заслуживают отдельных слов нашей благодарности и признательности», — сказал глава муниципалитета.

Во время речи Радмир Беляев особые слова благодарности и гордости адресовал матерям, потерявшим своих сыновей при исполнении служебного долга.

«В этот день отдельную благодарность мы выражаем матерям, потерявшим своих сыновей при исполнении служебного долга: Куршаковой Раисе Максимовне и Рябовой Любовь Алексеевне, а также матери сына — сотрудника РОВД, погибшего при исполнении, Шаиховой Зайнап Шамсимухаметовне. Матерям бойцов, погибших во время проведения специальной военной операции: Шарафутдиновой Резеде Вакиловне, Самуткиной Елене Геннадьевне, Федоровой Татьяне Петровне, Исаковой Светлане Васильевне», — отметил Беляев.

По словам чиновника, матери воинов воспитали настоящих героев, которые показали достойный пример мужества.

«Низкий вам поклон за стойкость, терпение и силу духа. Уверен, что на примере мужества ваших сыновей будут воспитываться следующие поколения патриотов нашей Родины», — добавил Беляев.

«Мы также чествуем супругу бойца Чернову Елену Васильевну и сестру Назарову Ирину Валерьевну. Дорогие и уважаемые матери и отцы, родственники наших героев, примите, пожалуйста, от нас эти цветы», — сказал глава района.

Депутат Государственной Думы РФ VIII созыва Альфия Когогина также обратилась к женщинам Менделеевского района.

«Дорогие женщины, спасибо вам за вашу силу! Все мы женщины, несмотря на то, что мы все разные, в душе мы все как сестры. Мы всегда рядом друг с другом. И я желаю вам ежедневного повода для человеческой радости. Восхищаюсь вами. Спасибо!» — поблагодарила она.