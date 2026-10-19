Матерого уголовника, зарезавшего мужчину в Татарстане, поймали росгвардейцы

Сотрудники Росгвардии задержали в Альметьевске 31-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве. Об этом «Татар-информу» сообщила пресс-служба ведомства.

Нападение произошло поздним вечером возле развлекательного центра на улице Монтажной. Мужчина поссорился с 32-летним мужчиной и несколько раз ударил его ножом в грудь, после чего убежал.

Росгвардейцы задержали подозреваемого на улице Усманова. Мужчина был пьян, в кармане держал нож. Выяснилось, что задержанный уже был судим за кражу, угон, побои и грабеж. Возбуждено уголовное дело об убийстве.