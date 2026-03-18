Материнский капитал в России проиндексирован на 5,6% с 1 февраля 2026 года

Материнский капитал в России с 1 февраля 2026 года проиндексирован на 5,6%. Теперь размер выплаты на первого ребёнка составляет около 729 тысяч рублей, а на второго — 963 тысячи рублей, если право на него не было оформлено ранее. Об этом РИА Новости рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова.

По словам эксперта, сумма на первого ребёнка, рождённого или усыновлённого с 2020 года, теперь равна 728 921,9 рубля. При появлении второго ребёнка дополнительно выплачивается 234 321,2 рубля.

Если ранее семья не имела права на маткапитал или не оформляла его, то на второго, третьего или последующих детей, появившихся с 2007 по 2019 год, также положена выплата в размере почти 729 тысяч рублей. Для детей, рождённых после 2020 года, при отсутствии ранее возникшего права сумма на второго или последующего ребёнка составляет 963 243,2 рубля.

Финогенова напомнила, что средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования детей или формирование накопительной пенсии. Кроме того, семьи с низким доходом (менее двух прожиточных минимумов на человека) могут получать ежемесячные выплаты на ребёнка до трёх лет.