Материнский капитал: сумма выплаты и на что можно потратить в Татарстане
Материнский капитал — это мера социальной поддержки семей с детьми. Суть программы, кто имеет право на получение маткапитала и как его получить, размер выплаты при рождении первого, второго и третьего ребенка в 2025 году, на что можно потратить маткапитал — в материале «Татар-информа».
Что такое материнский капитал
Материнский капитал — это программа госпомощи семьям с детьми, которая была введена с целью повышения рождаемости в стране. В 2025 году она продолжает действовать, предоставляя финансовую поддержку при рождении первого, второго и третьего ребенка.
Программа маткапитала стартовала 1 января 2007 года. На тот момент поддержка оказывалась за рождение второго или третьего ребенка. С 2020 года условия изменились: теперь право на выплаты распространяется и на первого ребенка, включая тех, которые были усыновлены.
Кому положен материнский капитал
Материнский капитал может получить:
- женщина, родившая или усыновившая второго или третьего ребенка с 1 января 2007 года;
- женщина, родившая или усыновившая первого ребенка с 1 января 2020 года;
- мужчина, усыновивший второго или третьего ребенка после 1 января 2007 года;
- мужчина, усыновивший первого ребенка после 1 января 2020 года.
Если мать ребенка умерла или ее лишили родительских прав, отец может подать заявку на получение маткапитала.
Размер материнского капитала в 2025 году
В 2025 году размер материнского капитала был проиндексирован на 9,5%. В зависимости от того, на какого ребенка оформляется помощь, сумма этой выплаты различается:
- на первого ребенка — 690 266 рублей (если ребенок рожден или усыновлен с 1 января 2020 года).
- на второго ребенка — размер выплаты зависит от того, был ли ранее получен маткапитал на первого ребенка: Если маткапитал на первого ребенка был получен, выплата составит 221 895 рублей. Если на первого ребенка маткапитал не оформлялся, сумма составит 912 162 рубля.
- на третьего ребенка — сумма зависит от того, когда были рождены или усыновлены первые два ребенка: Если маткапитал на первых двух детей не оформлялся, выплата на третьего ребенка составит 912 162 рубля. Если первые два ребенка появились до 2007 года, а третий — после, то сумма выплаты может быть до 690 266 рублей.
Кроме того, многодетные семьи, где третий или последующие дети родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года, могут получить дополнительную выплату в размере 450 000 рублей на погашение ипотечного кредита.
Как получить материнский капитал
Сертификат на маткапитал выдается автоматически, без подачи соответствующего заявления. Информация поступает из органов ЗАГС в Соцфонд.
Если необходимо получить бумажный сертификат, можно обратиться в МФЦ или в СФР с соответствующими документами.
Необходимые документы для получения сертификата
Для получения сертификата на бумажном носителе нужно предоставить:
- заявление о выдаче сертификата;
- свидетельства о рождении или решения суда об усыновлении детей;
- паспорт и СНИЛС;
- свидетельство о гражданстве ребенка, с которым появляется право на капитал;
- свидетельство о смерти матери (если она не может получить капитал).
Цели использования материнского капитала
Средства материнского капитала можно использовать на:
- улучшение жилищных условий в России;
- образование детей;
- накопительную пенсию женщины;
- соцадаптацию детей-инвалидов;
- ежемесячную выплату на второго ребенка (с 1 января 2018 года).
Отказ в получении материнского капитала
Возможные причины отказа:
- отсутствие российского гражданства у родителей;
- предоставление недостоверных сведений;
- лишение родительских прав;
- повторная попытка получить капитал.
Таким образом, материнский капитал — это значительная мера господдержки, которая помогает семьям с детьми улучшать качество жизни и решать различные финансовые вопросы.