Материнский капитал: сумма выплаты и на что можно потратить в Татарстане

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Материнский капитал — это мера социальной поддержки семей с детьми. Суть программы, кто имеет право на получение маткапитала и как его получить, размер выплаты при рождении первого, второго и третьего ребенка в 2025 году, на что можно потратить маткапитал — в материале «Татар-информа».

Что такое материнский капитал

Материнский капитал — это программа госпомощи семьям с детьми, которая была введена с целью повышения рождаемости в стране. В 2025 году она продолжает действовать, предоставляя финансовую поддержку при рождении первого, второго и третьего ребенка.

Программа маткапитала стартовала 1 января 2007 года. На тот момент поддержка оказывалась за рождение второго или третьего ребенка. С 2020 года условия изменились: теперь право на выплаты распространяется и на первого ребенка, включая тех, которые были усыновлены.

Кому положен материнский капитал

Материнский капитал может получить:

- женщина, родившая или усыновившая второго или третьего ребенка с 1 января 2007 года;

- женщина, родившая или усыновившая первого ребенка с 1 января 2020 года;

- мужчина, усыновивший второго или третьего ребенка после 1 января 2007 года;

- мужчина, усыновивший первого ребенка после 1 января 2020 года.

Если мать ребенка умерла или ее лишили родительских прав, отец может подать заявку на получение маткапитала.

Размер материнского капитала в 2025 году

В 2025 году размер материнского капитала был проиндексирован на 9,5%. В зависимости от того, на какого ребенка оформляется помощь, сумма этой выплаты различается:

- на первого ребенка — 690 266 рублей (если ребенок рожден или усыновлен с 1 января 2020 года).

- на второго ребенка — размер выплаты зависит от того, был ли ранее получен маткапитал на первого ребенка: Если маткапитал на первого ребенка был получен, выплата составит 221 895 рублей. Если на первого ребенка маткапитал не оформлялся, сумма составит 912 162 рубля.

- на третьего ребенка — сумма зависит от того, когда были рождены или усыновлены первые два ребенка: Если маткапитал на первых двух детей не оформлялся, выплата на третьего ребенка составит 912 162 рубля. Если первые два ребенка появились до 2007 года, а третий — после, то сумма выплаты может быть до 690 266 рублей.

Кроме того, многодетные семьи, где третий или последующие дети родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года, могут получить дополнительную выплату в размере 450 000 рублей на погашение ипотечного кредита.

Как получить материнский капитал

Сертификат на маткапитал выдается автоматически, без подачи соответствующего заявления. Информация поступает из органов ЗАГС в Соцфонд.

Если необходимо получить бумажный сертификат, можно обратиться в МФЦ или в СФР с соответствующими документами.

Необходимые документы для получения сертификата

Для получения сертификата на бумажном носителе нужно предоставить:

- заявление о выдаче сертификата;

- свидетельства о рождении или решения суда об усыновлении детей;

- паспорт и СНИЛС;

- свидетельство о гражданстве ребенка, с которым появляется право на капитал;

- свидетельство о смерти матери (если она не может получить капитал).

Цели использования материнского капитала

Средства материнского капитала можно использовать на:

- улучшение жилищных условий в России;

- образование детей;

- накопительную пенсию женщины;

- соцадаптацию детей-инвалидов;

- ежемесячную выплату на второго ребенка (с 1 января 2018 года).

Отказ в получении материнского капитала

Возможные причины отказа:

- отсутствие российского гражданства у родителей;

- предоставление недостоверных сведений;

- лишение родительских прав;

- повторная попытка получить капитал.

Таким образом, материнский капитал — это значительная мера господдержки, которая помогает семьям с детьми улучшать качество жизни и решать различные финансовые вопросы.