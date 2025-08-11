Материнский капитал: на какие цели татарстанцы могут его потратить сразу

Фото: © «Татар-информ»

После получения материнского капитала татарстанцы могут его направить только на строго установленные законом цели. Средства разрешено потратить полностью на одну из них или распределить между несколькими, но общий расход не может превышать имеющийся остаток. Подробнее – в материале «Татар-информа».

На что можно потратить средства маткапитала сразу

Улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств

Чаще всего материнский капитал применяется для погашения ипотеки или приобретения жилья в кредит. Но в данном случае необходимо соблюсти ряд требований:

- купленное жилье должно находиться на территории России;

- недвижимость оформляется в общую собственность родителей и детей;

- доли должны быть распределены в течение полугода после покупки или завершения строительства;

- сумма маткапитала может быть разделена на несколько частей для оплаты нескольких ипотечных кредитов.

Покупателями по договору могут выступать:

- владелец сертификата;

- супруг(а) владельца;

- оба супруга вместе.

Можно расходовать средства для погашения ипотечного займа супруга или супруги, оформленного до заключения брака.

Дошкольное образование и присмотр за детьми

Средства можно направить на оплату услуг детских садов или частных образовательных организаций. Учреждение (или индивидуальный предприниматель) должно находиться на территории России и иметь действующую лицензию на образовательную деятельность.

Ежемесячная выплата на ребенка до 3 лет семьям с низким доходом

Данная выплата назначается, если среднедушевой доход семьи в Татарстане не превышает двух прожиточных минимумов по республике. Ее можно получать в течение 12 месяцев, при этом учитываются дети до трех лет вне зависимости от очередности рождения.

С прошлого года перечень доходов для расчета среднего дохода семьи приведен в соответствие с правилами назначения единого пособия. В расчет включаются, например, стипендии, алименты и прибыль от предпринимательства.

Приобретение товаров и услуг для детей с ОВЗ

Маткапитал татарстанцы могут направить на оплату товаров и услуг, указанных в программе реабилитации ребенка, составленной врачом. Покупка совершается за собственные средства, после чего для компенсации необходимо предоставить в Соцфонд (СФР) чеки, документы о приобретении и акт проверки органа соцзащиты.

- Единовременная выплата остатка до 10 тысяч рублей. Если остаток средств маткапитала составляет 10 тысяч рублей или меньше и по другим направлениям деньги уже использованы, жители РТ могут получить всю сумму сразу. Например, такое возможно после окончания выплат на ребенка до трех лет.