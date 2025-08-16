Материнский капитал: какую часть татарстанцы могут получить деньгами

Фото: © «Татар-информ»

Если остаток материнского капитала у татарстанцев не превышает 10 тысяч рублей, то они могут забрать эти деньги. Как это сделать – в материале «Татар-информа».

Кто может получить услугу

- Человек, которому оформлен сертификат на материнский капитал, может обратиться за выплатой через портал Госуслуг, лично в Соцфонд (СФР) или в многофункциональный центр (МФЦ);

- Представитель по доверенности, а также опекун или попечитель владельца сертификата могут подать заявление исключительно в МФЦ либо в СФР.

Необходимые условия

- Остаток средств на счёте маткапитала составляет не более 10 тысяч рублей;

- Все запланированные выплаты из сертификата уже завершены. Это может быть, например, ежемесячная поддержка на ребёнка до 3 лет или оплата обучения. При этом средства, предназначенные на такие выплаты, заранее резервируются на сертификате. Когда весь плановый платёж будет перечислен, можно подать запрос на получение остатка.

Порядок получения денег

- Подготовьте следующие документы:

Паспорт гражданина РФ (если заявление подаётся в МФЦ или СФР);

Реквизиты рублёвого счёта, к которому не привязаны банковские карты или есть только карта «Мир». Если в личном кабинете уже указан социальный счёт, его данные подтянутся автоматически.

- Подайте заявление:

Через Госуслуги — потребуется подтверждённая учётная запись на портале;

Лично, через представителя по доверенности или законного представителя — в любом офисе МФЦ или отделении Соцфонда, независимо от региона проживания владельца сертификата.

Заявление рассмотрят в течение 10 рабочих дней. Переведут деньги в течение пяти рабочих дней после принятия положительного решения.