Материалы уникального рукописного Корана отправили в печать в Казани

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Исходные материалы рукописного Корана отправили в печать в Казани – это событие в Духовном управлении мусульман Татарстана называют историческим, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Полиграфический станок издательства «Идель-Пресс» запустили муфтий Татарстана, председатель ДУМ РТ Камиль Самигуллин, глава комиссии по подготовке рукописного Корана шейх Маъмун ар-Рави, заместитель муфтия и руководитель издательского дома «Хузур» Ришат Хамидуллин, а также каллиграф Артур Писаренко.

Печать издания будет проходить под контролем издательства «Хузур». В типографском цехе введены особые требования: к работе допускаются только сотрудники, находящиеся в состоянии ритуального омовения, и в процессе они используют белые перчатки.

Казанский рукописный Корана стал одним из значимых научно-богословских проектов современной российской мусульманской общины. Это первый рукописный мусхаф, созданный в новейшей истории страны. Над ним работала специально сформированная комиссия ДУМ РТ, в которую вошли казанские специалисты – каллиграф и хафизы.

Автор каллиграфии – Артур Писаренко, выпускник Центра арабской каллиграфии и исламских искусств «Ан-Намир аль-Мухаттат» при Российском исламском институте. Руководство комиссией осуществлял известный богослов, глава комиссии правителя Дубая по подготовке Куръана, знаток десяти кыраатов и потомок пророка Мухаммада шейх Маъмун ар-Рави.

В работе над текстом специалисты опирались на 11 профильных научных источников, а также на различные мусхафы, сверяя их с наиболее авторитетными вариантами. В результате издание учитывает современные международные стандарты, лучшие мировые каллиграфические практики и отечественные традиции. В частности, были использованы труды Мусы Бигиева «Тасхих ресми хат» и Шигабутдина Марджани «Фаваид аль-Мухимма», где описана методология составления мусхафов.

Проект стартовал в 2022 году и стал первым событием, приуроченным к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии. Тогда в мечети «Кул Шариф» торжественно написали первую суру Куръана – «Аль-Фатиха» – в присутствии муфтиев, религиозных деятелей, представителей власти, научного сообщества и СМИ.

Рукописный Корана также открыл цикл мероприятий, связанных со статусом «Казань – культурная столица исламского мира». В рамках этой программы 24 апреля в городе пройдет Международный конкурс Корана, который организуют ДУМ РФ, Министерство культуры Татарстана и ДУМ РТ.

Создание казанского мусхафа рассматривается как возрождение традиций российско-мусульманской каллиграфической школы, утраченных после революции и смены алфавитов в начале XX века. Издание сочетает в себе художественную ценность и научную значимость.

Подобные проекты в современном мире реализуются в ряде стран, включая Саудовскую Аравию, Турцию, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Катар, Ливию, Марокко и Пакистан.

