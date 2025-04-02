Материалы для ремонта дорог по нацпроекту производят более 900 асфальтобетонных заводов

Фото: пресс-служба Правительства РФ

На данный момент в 84 регионах России работают свыше 900 асфальтобетонных заводов, задействованных в мероприятиях национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба Правительства страны.

«Перед нами стоит амбиционная задача – к 2030 году в нормативном состоянии должно быть не менее 85% федеральных и не менее 60% региональных трасс. Безусловно, эффективность реализации мероприятий национального проекта «Инфраструктура для жизни» напрямую зависит от качества материалов и выполняемых работ, поэтому в преддверии нового дорожного сезона на предприятиях проводят проверку исправности оборудования асфальтобетонных заводов и лабораторий», – отметил он.

«В текущем году для целей нацпроекта в субъектах-участниках будут задействованы 923 асфальтобетонных завода», – добавил Хуснуллин.

При этом данные предприятия активно внедряют инновационные технологии: автоматизированные системы дозирования компонентов, модифицированные битумные вяжущие и так далее. В реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, созданный в 2019 году, включены 417 наименований материалов, 67 технологий и 85 конструкций, 99 производств. Только в 2024 году новые технологии и материалы из реестра применялись на 2133 объектах.

Проверка асфальтобетонных заводов – важнейший этап подготовки к предстоящему сезону дорожных работ.

«Сейчас идут пусконаладочные работы, специалисты также проверяют наличие инертных материалов, техническую документацию, оценивают оснащение лабораторий. <...> весь этот комплекс подготовительных мероприятий позволит приступить к работам сразу же при наступлении благоприятных погодных условий», – пояснил заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко.

Комиссию Государственного совета РФ, ответственную за реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни», возглавляет Раис Татарстана Рустам Минниханов.