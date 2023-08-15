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Материальный ущерб за отчуждение участков на 7 млн рублей взыскали с главы поселения в РТ
Суд в Татарстане по иску надзорного ведомства взыскал с главы одного из местных поселений материальный ущерб, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Прокуратура установила, что в 2021 году экс-глава Богородского поселения в Пестречинском районе совершил неправомерное отчуждение 6 земельных участков, пять из которых были оформлены в собственность гражданами, а еще один передан в аренду.
В результате его действий Пестречинскому району был причинен материальный ущерб в 7,3 миллиона рублей.
Главу поселения осудили за служебный подлог, превышение полномочий и злоупотребление полномочиями за что его приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Между тем истребовать вышеуказанные участки обратно в муниципальную собственность оказалось невозможно, поскольку они были отчуждены добросовестным приобретателям.
Чтобы взыскать ущерб, складывающийся из рыночной стоимости имущества, прокуратура обратилась в суд с иском. В итоге Верховный суд РТ требования надзорного ведомства полностью удовлетворил.
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