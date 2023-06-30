«Материализация цифровых технологий»: Минниханову рассказали о плюсах 3D-печати

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Первое заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» после годового собрания акционеров прошло сегодня в Доме Правительства РТ под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова. На нем участники обсудили перспективы развития рынка аддитивных технологий (3D-печать) в России и Татарстане.

По словам исполнительного директора Ассоциации развития аддитивных технологий, советника президента АО «ТВЭЛ» Ольги Оспенниковой, мировой рынок аддитивных технологий к 2030 году вырастет до 72,5 млрд долларов. К этому времени в России данный показатель планируется довести до 13 млрд рублей.

Оспенникова отметила, что для продвижения АТ в России создан центр развития аддитивных технологий, который представляет собой распределенный центр компетенций отрасли. Одна из основных его функций – создание коммуникационной площадки для объединения всех игроков, работающих в данной сфере.

Она добавила, что если посмотреть структуру потребления в мире, то видно, что она сильно поменялась за прошедший год. Так, в 2021 году на первом месте по потреблению АТ находились авиация и космос, на втором – медицина, а на третьем – автомобилестроение. А уже в 2022 году на первое место вышло автомобильная промышленность, на второе – товары народного потребления, а космос и авиация спустились на третью строчку.

«Очень интересная динамика: куда и мир движется, и мы. И этот форум в ноябре для нас будет очень полезным. Мы договорились о создании центра аддитивных технологий на базе КФУ и КАИ. Я думаю, что в связке с нашими товаропроизводителями нам нужно активно работать», – прокомментировал Рустам Минниханов.

Генеральный директор «Русатом-Аддитивные технологии» (РусАТ) Илья Кавелашвили отметил, что основное направление аддитивных технологий – это печать металлами во всех отраслях, но в них также применяется пластик и печать песком.

Он добавил, что применение АТ позволяет существенно сократит время изготовления как конкретных деталей какой-либо установки, так и всей установки в целом. Помимо этого АТ дают существенную экономию средств и сырья.

«В качестве примера могу привести печать деталей корпуса двигателя. С помощью 3D-печати мы изготовили три варианта этих деталей за две недели, и конструктор провел испытания не за полгода, а за месяц», – рассказал Кавелашвили.

Преимущества 3D-печати продолжил перечислять помощник Раиса РТ, завкафедрой лазерных и аддитивных технологий КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов. По его словам, одно из них – неограниченная свобода конструирования. Конструктор может заложить любую идею, и она будет напечатана.

Еще один плюс – интегральность конструкции. Если раньше какую-то деталь требовалось сваривать из нескольких поменьше, то с АТ эта деталь будет монолитна. Третьим преимуществом он назвал уже озвученную Кавелашвили экономию сырья. Четвертое – возможность создавать бионические конструкции.

«Мы знаем наши кости сверхпрочные, но в то же время не сплошные и не тяжелые. Так вот АТ позволяет изготавливать более прочные и намного более легкие конструкции», – пояснил Гильмутдинов.

Пятым он снова назвал ранее озвученные экономии времени и средств, добавив, что производительность вырастает в 25 раз. Еще одно преимущество – материализация цифровых технологий, развитию которых в последнее время уделяется огромное внимание.

«Если у вас есть цифровой двойник изделия, то он у вас не поедет и не полетит, его сперва нужно материализовать. Так вот, аддитивные технологии – это естественное материальное окончание цифровых технологий», – заявил Гильмутдинов.