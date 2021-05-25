Банк ЗЕНИТ выдал бизнесу 1,4 млрд рублей по льготным программам

С начала 2021 года Банк ЗЕНИТ предоставил субъектам МСБ льготные кредиты на общую сумму 1,4 млрд рублей, что на 84% больше показателя прошлого года. Финансовую поддержку получили более 118 заемщиков. Наибольший объем выдачи пришелся на Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Предприниматели брали кредиты на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, рефинансирование.

«Банк ЗЕНИТ является активным участником программ кредитования МСБ с государственной поддержкой. В 2020 году их доля в общем объеме выдач составила 56%. Заемные средства предоставляются по сниженным ставкам и позволяют предпринимателям не только финансировать текущую деятельность, но и развивать бизнес», — отметил руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков.

Из общей суммы льготных кредитов, предоставленных Банком ЗЕНИТ, по программе субсидирования Минэкономразвития было выдано 0,5 млрд рублей. По условиям программы, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1764, предусмотрена процентная ставка, не превышающая значение, рассчитываемое как ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая на дату заключения кредитного договора (соглашения), увеличенная не более чем на 2,75% годовых. Воспользоваться могут компании, которые входят в перечень из 20 приоритетных отраслей.

По программе 6,5, реализуемой совместно с АО «Корпорация «МСП» и Банком России, предоставлено заемных средств на сумму 0,9 млрд рублей. По ее условиям процентная ставка составляет до 8,5% годовых и действует на кредиты не менее 3 млн рублей.

ПАО Банк ЗЕНИТ образован в 1995 году. Ключевой акционер — ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне В1 (Moody’s), BB (Fitch) и ruА- («Эксперт РА»). Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».