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Происшествия
20 мая 2022  16:29

Матери погибшего на Украине полковника Дмитрия Софронова вручили Орден Доблести РФ

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Сегодня в ЦКИНТ им. Горького в Зеленодольске прошел пятый юнармейский слет Зеленодольского района. Во время мероприятия также вручили Орден Доблести Российской Федерации матери погибшего во время спецоперации на Украине полковника Дмитрия Софронова – Наталье Николаевне.

 

Фото: пресс-служба администрации Зеленодольска

«Вручается Орден Доблести посмертно за героизм, мужество при исполнении воинского долга в ходе проведения военной спецоперации по защите Донбасса. Дмитрий с честью служил на благо Родины, выполнял свой долг и погиб смертью храбрых!» – сообщил глава регштаба Юнармии РТ Александр Бородин во время вручения Наталье Николаевне заслуженной награды.

 

Фото: пресс-служба администрации Зеленодольска

Кроме Бородина, в мероприятии также приняли участие глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев и военком города Ильшат Паймурзин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Зеленодольска.

#зеленодольск #спецоперация на Украине
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