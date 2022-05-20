Матери погибшего на Украине полковника Дмитрия Софронова вручили Орден Доблести РФ

Сегодня в ЦКИНТ им. Горького в Зеленодольске прошел пятый юнармейский слет Зеленодольского района. Во время мероприятия также вручили Орден Доблести Российской Федерации матери погибшего во время спецоперации на Украине полковника Дмитрия Софронова – Наталье Николаевне.

Фото: пресс-служба администрации Зеленодольска

«Вручается Орден Доблести посмертно за героизм, мужество при исполнении воинского долга в ходе проведения военной спецоперации по защите Донбасса. Дмитрий с честью служил на благо Родины, выполнял свой долг и погиб смертью храбрых!» – сообщил глава регштаба Юнармии РТ Александр Бородин во время вручения Наталье Николаевне заслуженной награды.

Фото: пресс-служба администрации Зеленодольска

Кроме Бородина, в мероприятии также приняли участие глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев и военком города Ильшат Паймурзин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Зеленодольска.