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Происшествия 8 июля 2025 16:10

Матери подростков, погибших на ж/д путях в Казани, выплатят миллион рублей

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В Казани в пользу матери подростков, погибших на железной дороге, взыскали компенсацию более миллиона рублей. Об этом сообщили в приволжской транспортной прокуратуре.

«Татар-информ» рассказывал, что трагедия произошла в феврале около станции Дербышки Горьковской железной дороги. Два подростка оказались слишком близко к путям — перед приближающимся поездом. Машинист попытался затормозить, но спасти ребят не удалось.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации причиненного вреда. Суд согласился с требованием, в пользу матери погибших взыскана компенсация морального вреда на сумму свыше 1 млн рублей.

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