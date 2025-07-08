Матери подростков, погибших на ж/д путях в Казани, выплатят миллион рублей

В Казани в пользу матери подростков, погибших на железной дороге, взыскали компенсацию более миллиона рублей. Об этом сообщили в приволжской транспортной прокуратуре.

«Татар-информ» рассказывал, что трагедия произошла в феврале около станции Дербышки Горьковской железной дороги. Два подростка оказались слишком близко к путям — перед приближающимся поездом. Машинист попытался затормозить, но спасти ребят не удалось.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации причиненного вреда. Суд согласился с требованием, в пользу матери погибших взыскана компенсация морального вреда на сумму свыше 1 млн рублей.