Общество 13 марта 2026 16:24

Матери-героини Татарстана будут получать бесплатные земельные участки

фото: пресс-служба Министерства юстиции РТ

В Минюсте Татарстана одобрен законопроект, направленный на предоставление земельных участков многодетным матерям, удостоенных звания «Мать-героиня», сообщает пресс-служба ведомства.

На заседании рабочей группы Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам отметили, что предложенные изменения предусматривают внесение поправок в статью 32 Земельного кодекса Республики Татарстан, а также дополнение кодекса новой статьей 32(3), которая детально регламентирует случаи и порядок предоставления земельных участков из государственной или муниципальной собственности.

«Право на получение земельного участка имеют женщины, являющиеся гражданами Российской Федерации, родившие и воспитавшие десять и более детей, также граждан России, и удостоенные звания «Мать-героиня» в соответствии с Указом Президента», – пояснили в ходе заседания.

Далее проект закона будет направлен на рассмотрение Экспертного совета Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам.

