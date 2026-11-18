Женщины со званием «Мать-героиня» с 1 января 2027 года начнут получать единовременную выплату в размере 1 млн рублей автоматически через Социальный фонд России, рассказала РИА Новости доцент кафедры конституционного и муниципального права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Ольга Рыбакова.

По ее словам, это решение имеет важное значение для многих российских семей. Матерью-героиней в России считается женщина, которая родила и воспитала десять и более детей. Сейчас выплату назначают в заявительном порядке через региональные органы соцзащиты и Минтруд.

Рыбакова уточнила, что после вступления правил в силу матерям-героиням больше не придется самостоятельно собирать справки и подавать заявления: ведомства сами передадут все необходимые данные в Социальный фонд.

По словам эксперта, такой порядок избавит многодетных матерей от лишних бумажных процедур. Кроме того, это исключит ситуации, когда женщины не получают положенные средства только потому, что не знали о выплате или запутались в ее оформлении.