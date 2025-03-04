Матери героев, волонтеры СВО и ветераны: кто стал женщиной и мужчиной года в Татарстане

Накануне 8 Марта в Казани традиционно подводят итоги конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». Сегодня в торговом комплексе «Корстон» назвали имена 30 победителей, среди которых особенно чествовали тех, кто помогает бойцам на СВО. Как это было – в репортаже «Татар-информа».





В казанском ГТРК «Корстон» сегодня, кажется, собралось как никогда много женщин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Бальный зал для дам

В казанском ГТРК «Корстон» сегодня, кажется, собралось как никогда много женщин. Одни проверяли прическу и поправляли макияж перед зеркалами в гардеробной, другие фотографировались на лестницах на фоне огромных люстр, третьи общались с единомышленницами. Все они пришли на подведение итогов конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд», которых чествовали сегодня в бальном зале. Как ясно из названия, были среди лауреатов и мужчины, но обо всем по порядку.

В числе последних в зал прошли Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева. За одним столом с ними сидели омбудсмен республики Сария Сабурская, министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова. Правда, выступали только Мухаметшин и Валеева.

Председатель Госсовета от имени всех мужчин Татарстана выразил присутствующим дамам слова бесконечного восхищения и признательности за то, что они есть и всегда рядом.

Фарид Мухаметшин от имени всех мужчин Татарстана выразил присутствующим дамам слова бесконечного восхищения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вам частенько приходится брать на себя лидерство, принимать непростые решения в самых разных сферах: бизнес, политика, госуправление, здравоохранение, образование и культура – они немыслимы сегодня без вашего таланта и профессионализма, творческой энергии и инициативы. Вас не пугает трудная работа и серьезная ответственность. В любой ситуации вы неизменно проявляете дальновидность и взвешенный подход. Не жалуясь на сложности! Активно участвуете в самой политической жизни нашей республики. А времена непростые», – сказал Мухаметшин.

В фокусе внимания – помощь бойцам СВО

О том, что времена непростые, напоминала тема СВО, которая не раз возникала на протяжении двухчасового награждения. Цветы в преддверии 8 Марта вручили матерям Героев России – Антонине Копуновой, матери Алексея Копунова, и Ленарии Гилемхановой, матери погибшего Героя России Дамира Гилемханова. Звание он получил посмертно. Вторая с трудом сдерживала слезы, получая букет и смотря в камеру. Со сцены при этом звучал душераздирающий кавер на песню Муслима Магомаева «Благодарю тебя».

Цветы в преддверии 8 Марта вручили матерям Героев России – Антонине Копуновой, матери Алексея Копунова, и Ленарии Гилемхановой, матери погибшего Героя России Дамира Гилемханова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году на конкурсе фокус заметно был смещен на тему СВО: большое внимание уделили семьям бойцов СВО; волонтерам, помогающим с доставкой гуманитарного груза. Даже появилась новая номинация – «Особое признание». Ее лауреатами стали 36 человек, среди которых женщины, организовавшие волонтерские группы, помогающие участникам СВО, активисты, собирающие гуманитарную помощь, а также мамы и жены военнослужащих.

Хотя и в других номинациях выигрывали люди, причастные к помощи бойцам. Например, в номинации «Женщина-лидер» победила Анна Артемьева, организовавшая проект «Своих не бросаем 16».

в номинации «Женщина-лидер» победила Анна Артемьева, организовавшая проект «Своих не бросаем 16» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Большой плюс, что тема помощи бойцам СВО озвучивается, что это поощряется и мотивирует других присоединиться. Я думаю, что я одна из множества тех женщин, которые такие же патриотичные, кто так же помогает. Считаю, что я практически случайно сюда попала. Многие женщины достойны быть на моем месте», – скромно прокомментировала «Татар-информу» свою победу Артемьева.

«Мужчины-лидеры»

На конкурсе есть две «мужские номинации»: «Мужчина-лидер» и «Благородное сердце». Их смысл пояснила Зиля Валеева.

«Номинации ввели, потому что по жизни мы идем вместе – мужчина и женщина. Да, у женщин особый взгляд, когда они выбирают мужчину года», – сказал председатель Общественной палаты Татарстана.

Руслана Нигматуллина отметили не столько за политическую деятельность, сколько за гуманитарку для бойцов на СВО Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В номинации «Мужчина-лидер» два победителя: депутат Госсовета РТ Руслан Нигматуллин, которого отметили не столько за политическую деятельность, сколько за гуманитарку для бойцов на СВО; и глава сельхозкооператива «Урал» в Кукморском, самом «молочном», районе Татарстана Газинур Хабибрахманов.

«Он лично занимается благотворительностью, поддержкой СВО. В 2023 году у него отчет по благотворительности был на 12 млн рублей. За 2024 год итоговых цифр нет, но за 10 месяцев было 8 млн рублей. Помощь жителям приграничных районов, вынужденным переселенцам из Мариуполя, семьям участников СВО. Для всех он находит возможность протянуть руку помощи и поддержать», – охарактеризовала депутата Госсовета Зиля Валеева.

Второй победитель в номинации «Мужчина-лидер» – Газинур Хабибрахманов – занимается благотворительностью, поддержкой СВО Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Нигматуллин сказал «Татар-информу», что с первых дней начал помогать бойцам на СВО и делал это публично, но не ради похвалы или наград, а чтобы его примеру последовали другие небезразличные жители республики. «Думаю, это удалось», – подытожил лауреат республиканского конкурса.

«Благородные сердца»

В номинации «Благородное сердце» – три победителя, в том числе ветеран боевых действий Ильнур Яруллин.

Ветеран боевых действий Ильнур Яруллин стал одним из победителей в номинации «Благородное сердце» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Он вообще-то по профессии лесничий и много лет жизни отдал лесничеству. Но случилась в его жизни Афганская война, потом он с 1995 года начал заниматься общественной работой. Предприниматель. Почти каждый месяц с начала СВО он на передовой. Он и связной, и почтальон, и возит гуманитарные грузы. Всегда на своей машине, берет с собой сына-школьника. Вы можете ему продолжать аплодировать, потому что у него еще сегодня день рождения, и мы рады его поздравить», – сказала Валеева, а растроганный именинник старался не показать скупых мужских слез.

В разговоре с «Татар-информом» Яруллин сказал, что видит в своей награде признание тех, кто днем и ночью занимается волонтерством, чтобы приблизить Победу, находясь в тылу. «Сам я каждый месяц езжу туда [на линию боевого соприкосновения]. И с гуманитарной помощью, но еще занимаюсь поиском без вести пропавших и возвращением наших ребят на Родину», – сказал ветеран Афганской войны.

Самые громкие аплодисменты звучали в адрес участника Великой Отечественной войны Алексея Ивановича Писарева Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Но самые громкие аплодисменты звучали в адрес участника Великой Отечественной войны Алексея Ивановича Писарева из Тюлячинского района Татарстана, которому через месяц исполнится 99 лет. На конкурсе ветеран-долгожитель победил в номинации «Благородное сердце», в которой отмечают именно достойных мужчин.

Также в зале присутствовала 93-летняя Рукия Гатиятулловна Сахабутдинова, награжденная знаком «Житель блокадного Ленинграда». Она с начала 70-х годов живет в Нижнекамске. На конкурсе Рукия Гатиятулловна стала лауреатом в номинации «Героиня третьего возраста».

Рукия Гатиятулловна Сахабутдинова стала лауреатом в номинации «Героиня третьего возраста» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дань уважения ветерану Великой Отечественной войны и блокаднице Ленинграда, аплодисменты волонтерам, помогающим бойцам на СВО, напоминание о мужестве татарстанцев, которые стали Героями России (кто-то посмертно), – кажется, это было очень символично. Ведь 2025-й объявлен Годом защитника Отечества в России, а в мае страна отпразднует 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне, поэтому иначе и быть не могло.