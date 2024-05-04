Жительнице Лениногорска вручили удостоверение сына — ветерана боевых действий

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

За боевые заслуги в зоне специальной военной операции в администрации Лениногорска матери бойца Татьяне Даниловой вручили удостоверение боевых действий. Ее сын Иван уже два года находится на передовой.

«Дай Бог, чтобы Иван вернулся живым и здоровым, он достойный сын своей страны, мы горды, что лениногорцы проявляют гражданский долг и отправляются в зону специальной военной операции, где проявляют невероятный героизм и мужество», — сказал глава Лениногорского района Рягат Хусаинов.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Татьяна Данилова поблагодарила и приняла от военного комиссара Рустема Мисбахова удостоверение ветерана боевых действий. Документ она передаст сыну, когда тот вернется с передовой в отпуск или насовсем, с Победой, чего мать военного хочет больше всего на свете.

Иван у Татьяны — единственный сын, которого она растила одна. Но женщина постаралась воспитать в мальчике именно те мужские качества, которые так необходимы сегодня стране — отвагу, мужество, смелость.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

На вопрос, какую роль солдат выполняет в зоне боевых действий, мать отрицательно качает головой и, улыбаясь, признается: «А я и не знаю, он никогда со мной об этом не говорит, отвечает: „Мама, мы с тобой просто поговорим о погоде, о твоем здоровье, о твоих делах, а забивать свою голову ерундой не нужно“».

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

«У Ивана есть семья, в которых воспитываются двое мальчишек. Их он растит в духе патриотизма и любви к своей стране и своему народу. Совсем недавно он приезжал в кратковременный двухнедельный отпуск. Все свое время он посвятил драгоценной семье и любимой маме, которая каждый день засыпает и просыпается с молитвой о нем», – сказала Татьяна Данилова.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой