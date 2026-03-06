Математик Савватеев прочитал в КФУ лекцию о связи геометрии и методов контрразведки

В Казанском федеральном университете состоялась открытая лекция профессора МФТИ, члена-корреспондента РАН Алексея Савватеева, приуроченная к 200-летию открытия неевклидовой геометрии Николаем Лобачевским. Мероприятие под названием «От ловли шпионов к геометрии Лобачевского» собрало студентов и преподавателей, интересующихся точными науками, сообщает пресс-служба КФУ.

Учёный рассказал, как можно вычислить точные координаты пересечения границы шпионом, имея лишь один фотоснимок, сделанный под неизвестным углом. Он провёл параллели между современными методами анализа данных и геометрическими идеями Лобачевского, доказавшего, что евклидова модель — не единственно возможное описание пространства.

Савватеев отметил, что 200 лет назад Николай Лобачевский представил первый знаковый доклад о параллельных прямых. По его словам, главная надежда лектора — вдохновить слушателей на самостоятельное изучение темы. Он подчеркнул, что математика окружает нас повсюду: она заложена в алгоритмы, технические устройства и системы передачи данных. Примером он назвал технологии засекреченной связи, которые строятся на фундаменте теории чисел — долгое время считавшейся отвлечённой наукой. Савватеев заключил, что математика — это язык самой природы, и без её освоения невозможно глубоко понять физику, химию или биологию.

Участница лекции Людмила Мингазова поделилась впечатлениями, отметив профессиональный интерес к теме вычисления площадей и геометрии треугольников. Особенно её заинтересовал метод определения координат по фотографии, который может стать стимулом для увлечённых учеников. Она подчеркнула важность встреч с учёными мирового уровня, показывающих молодёжи истинную красоту математики.

Студент третьего курса Института математики и механики Илья Лещенко добавил, что тема вызвала у него интерес ещё до лекции, и он хотел разобраться в ней глубже. По его словам, математика позволяет делать сложные расчёты и оценки, используя лишь интеллектуальные ресурсы, и он нередко применяет её в повседневной жизни.