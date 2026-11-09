Математик Лазарева раскрыла секрет математического феномена Татарстана

Секрет математического феномена Татарстана – в трудолюбии и выстроенной системе отбора талантов, рассказала руководитель Казанского математического центра Людмила Лазарева в программе «7 дней плюс» на ТНВ.

По ее словам, в успехе олимпиадников 25% – талант, а три четверти – трудолюбие и огромный труд ребенка, который длится годами.

В республике, особенно в Казани, выстроена большая система отбора умных детей: олимпиады позволяют им поступать в ведущие физмат-лицеи, а школьники посещают математические кружки по 8–10 часов в неделю минимум пять лет и регулярные сборы. Занятия математикой, отметила Лазарева, – это «24 на 7». В этом году на Всероссийскую олимпиаду от Татарстана поехали 43 ребенка.

Центр также привлекает членов Центральной предметно-методической комиссии (ЦПМК) из Москвы и Петербурга: педагоги записываются к ним ассистентами, чтобы узнать новшества и моду на олимпиадные задачи, почерпнуть что-то для себя и передать ученикам. Сама Лазарева недавно работала ассистентом на сборах, чтобы узнать новые темы.

Центр, по ее словам, постоянно берет молодых и неопытных, но влюбленных в предмет педагогов – это главный критерий. Система индивидуально-группового подхода позволяет влиться тем, кто пока не готов вести занятия как старший преподаватель: есть старший преподаватель и ассистенты, ребенок решает задачу, ассистент проверяет и подсказывает. В этом году к центру пришли несколько педагогов, которым надоело работать программистами и которые хотят заниматься «чем-то поумнее»: пока они ходят ассистентами, прорешивают задачи и обращаются за помощью, но, по мнению Лазаревой, далеко пойдут.

Она также подчеркнула, что в республике хорошее образование и поддержка правительства, хотя кризис с педагогами есть, но в соседних регионах он катастрофический. Ведущие физмат-лицеи и школы работают, и Лазарева рада, что живет в Татарстане.