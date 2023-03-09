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Матчи «Рубина» будут транслировать на телеканале «Татарстан-24»
На телеканале «Татарстан-24» стартуют прямые трансляции матчей «Рубина». Первым матчем, который выйдет в эфире, станет игра с ФК «Волга» (Ульяновск), начало – 12 марта в 15.00.
В этом сезоне главной задачей для «Рубина» является возвращение в премьер-лигу, на выполнение этой задачи сейчас «все заряжены», напомнил главный тренер ФК «Рубин» Юрий Уткульбаев.
«У нас не будет одного стартового состава из 11 человек, у нас будет в зависимости от соперника, в зависимости от состояния футболистов, в зависимости от поля, будет играть обойма из 20 человек. Мы постоянно будем использовать и молодых ребят», – приводятся его слова на сайте телеканала.
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