Матчем «Ак Барса» и СКА сегодня откроется турнир имени Пучкова

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» сегодня начнет выступление на турнире имени Н.Г. Пучкова в Санкт-Петербурге матчем открытия с хозяевами льда, командой СКА.

Питерцы в прошлом сезоне провалились, заняв лишь седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, а потом вылетев уже в первом раунде плей-офф от московского «Динамо» (2-4 в серии). Летом клуб покинул главный тренер и генеральный менеджер Роман Ротенберг, а новым наставником назначен Игорь Ларионов. В первом контрольном матче межсезонья «армейцы» победили в петербургском дерби «Динамо» (5:2).

«Ак Барс» в прошлом сезоне занял пятую строчку на Востоке, а в первом раунде плей-офф прошел «Автомобилист» (4-3 в серии), после чего вылетел от московского «Динамо» (2:4).

Нынешним летом «барсы» провели четыре игры, уступив только «Ладе» (1:2 Б). Победы были одержаны над «Нефтяником» (4:3), «Нефтехимиком» (4:1) и московским «Динамо» (3:1).

Начало сегодняшней встречи назначено на 18:00 по московскому времени на льду Ледового дворца на проспекте Большевиков.