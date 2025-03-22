Матч жизни от Бако: бельгиец добыл УНИКСу первую в сезоне победу над «Локомотивом-Кубань»

В тяжелейшем матче против «Локомотива-Кубань» УНИКС вышел победителем, обыграв краснодарцев со счетом 103:95. Сразу четыре баскетболиста казанской команды завершили встречу с показателем полезности +20. Кто стал героем игры в составе УНИКСа и за счет чего подопечные Перасовича оказались сильнее – в материале «ТИ-Спорт».





Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первая в сезоне победа УНИКСа над «Локомотивом-Кубань»

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ краснодарская команда является чуть ли не главным раздражителем для УНИКСа. В двух предыдущих очных противостояниях «Локомотив-Кубань» не оставлял шансов на победу коллективу Велимира Перасовича. Однако сегодня казанцам удалось-таки размочить счет в серии, победив подопечных Андрея Ведищева со счетом 103:95.

«Мы сегодня одержали важную победу над серьезным и сложным оппонентом. Матч получился очень интенсивным, как и всегда с «Локомотивом-Кубань». Обе команды очень много забивали в быстрых отрывах, но это не из-за плохой защиты, а благодаря высокому качеству исполнителей в нападении», – сдержанно прокомментировал победу своей команды главный тренер УНИКСа.

У Перасовича было предостаточно головной боли в преддверии этой встречи. Мало того, что из-за травм УНИКС лишился двух своих разыгрывающих – Тони Тэйлора и Александра Платунова, так еще и бессменный лидер команды, центровой Джален Рейнольдс получил мышечное повреждение.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Когда сразу четверо игроков показывают такой коэффициент полезности, очень сложно проиграть матч»

Тем не менее, вопреки всем кадровым проблемам, УНИКС сумел добыть победу. Без преувеличения выдающийся матч в составе казанцев провели Девон Акун-Перселл, Маркос Найт, Дмитрий Кулагин и Исмаэль Бако. Все четверо заработали более 20 баллов по показателю эффективности. В большей степени именно это стало Х-фактором победы УНИКСа, что справедливо отметил Велимир Перасович на пресс-конференции.

«Когда сразу четверо игроков показывают такой коэффициент полезности, очень сложно проиграть матч. Кто-то отличился в борьбе под кольцом, кто-то много забивал, кто-то отметился в других игровых компонентах. Это и стало ключом к победе», – сказал наставник УНИКСа.

В усеченном составе казанцам удалось победить крайне неуступчивого соперника. В этом сезоне «Локомотив-Кубань» является лучшей командой Единой лиги ВТБ по перехватам. Краснодарцы умело пользуются активной защитой как в зоне соперника, так и на своей половине площадки. И главной задачей УНИКСа в матче было как раз-таки недопущение большого количества собственных потерь.

Несколько раз в игре краснодарцы наказывали хозяев за опрометчивость при вводе мяча. Так, например, в одной из атак второй четверти защитник гостей Антониус Кливленд оформил легкую «треху», совершив перехват после неточной передачи Кулагина.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Матч имени Бако

Но надо отдать должное баскетболистам УНИКСа, в целом по матчу они действовали довольно надежно в обороне. Апофеозом защиты казанцев стала четвертая четверть, которую они выиграли со счетом 32:20. Короли заключительного отрезка, как принято называть игроков «Локо», в этот раз оказались бессильны перед цепкой обороной УНИКСа. С точки зрения самоотдачи и желания казанцы провели один из лучших матчей в сезоне.

По игре с «Локомотивом» отдельной заслуженной похвалы однозначно достоин Исмаэль Бако. Бельгийский центровой не просто удачно подменил Рейнольдса, но и показал какие-то выдающиеся цифры статистики: 18 очков, 9 подборов, 3 блокшота, один перехват, плюс 26 по показателю полезности. Столь качественного матча Бако еще ни разу не проводил в этом сезоне.

Бельгиец с момента перехода в УНИКС всегда рассматривался тренерским штабом исключительно как замена и подмога Рейнольдсу. Но встреча с «Локомотивом-Кубань» показала, что Бако умеет играть и на первых ролях в команде.

Фото на анонсе: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»