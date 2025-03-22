Матч жизни от Бако: бельгиец добыл УНИКСу первую в сезоне победу над «Локомотивом-Кубань»
УНИКС добыл первую победу в сезоне над «Локомотивом-Кубань»
В тяжелейшем матче против «Локомотива-Кубань» УНИКС вышел победителем, обыграв краснодарцев со счетом 103:95. Сразу четыре баскетболиста казанской команды завершили встречу с показателем полезности +20. Кто стал героем игры в составе УНИКСа и за счет чего подопечные Перасовича оказались сильнее – в материале «ТИ-Спорт».
Первая в сезоне победа УНИКСа над «Локомотивом-Кубань»
В текущем сезоне Единой лиги ВТБ краснодарская команда является чуть ли не главным раздражителем для УНИКСа. В двух предыдущих очных противостояниях «Локомотив-Кубань» не оставлял шансов на победу коллективу Велимира Перасовича. Однако сегодня казанцам удалось-таки размочить счет в серии, победив подопечных Андрея Ведищева со счетом 103:95.
«Мы сегодня одержали важную победу над серьезным и сложным оппонентом. Матч получился очень интенсивным, как и всегда с «Локомотивом-Кубань». Обе команды очень много забивали в быстрых отрывах, но это не из-за плохой защиты, а благодаря высокому качеству исполнителей в нападении», – сдержанно прокомментировал победу своей команды главный тренер УНИКСа.
У Перасовича было предостаточно головной боли в преддверии этой встречи. Мало того, что из-за травм УНИКС лишился двух своих разыгрывающих – Тони Тэйлора и Александра Платунова, так еще и бессменный лидер команды, центровой Джален Рейнольдс получил мышечное повреждение.
«Когда сразу четверо игроков показывают такой коэффициент полезности, очень сложно проиграть матч»
Тем не менее, вопреки всем кадровым проблемам, УНИКС сумел добыть победу. Без преувеличения выдающийся матч в составе казанцев провели Девон Акун-Перселл, Маркос Найт, Дмитрий Кулагин и Исмаэль Бако. Все четверо заработали более 20 баллов по показателю эффективности. В большей степени именно это стало Х-фактором победы УНИКСа, что справедливо отметил Велимир Перасович на пресс-конференции.
«Когда сразу четверо игроков показывают такой коэффициент полезности, очень сложно проиграть матч. Кто-то отличился в борьбе под кольцом, кто-то много забивал, кто-то отметился в других игровых компонентах. Это и стало ключом к победе», – сказал наставник УНИКСа.
В усеченном составе казанцам удалось победить крайне неуступчивого соперника. В этом сезоне «Локомотив-Кубань» является лучшей командой Единой лиги ВТБ по перехватам. Краснодарцы умело пользуются активной защитой как в зоне соперника, так и на своей половине площадки. И главной задачей УНИКСа в матче было как раз-таки недопущение большого количества собственных потерь.
Несколько раз в игре краснодарцы наказывали хозяев за опрометчивость при вводе мяча. Так, например, в одной из атак второй четверти защитник гостей Антониус Кливленд оформил легкую «треху», совершив перехват после неточной передачи Кулагина.
Матч имени Бако
Но надо отдать должное баскетболистам УНИКСа, в целом по матчу они действовали довольно надежно в обороне. Апофеозом защиты казанцев стала четвертая четверть, которую они выиграли со счетом 32:20. Короли заключительного отрезка, как принято называть игроков «Локо», в этот раз оказались бессильны перед цепкой обороной УНИКСа. С точки зрения самоотдачи и желания казанцы провели один из лучших матчей в сезоне.
По игре с «Локомотивом» отдельной заслуженной похвалы однозначно достоин Исмаэль Бако. Бельгийский центровой не просто удачно подменил Рейнольдса, но и показал какие-то выдающиеся цифры статистики: 18 очков, 9 подборов, 3 блокшота, один перехват, плюс 26 по показателю полезности. Столь качественного матча Бако еще ни разу не проводил в этом сезоне.
Бельгиец с момента перехода в УНИКС всегда рассматривался тренерским штабом исключительно как замена и подмога Рейнольдсу. Но встреча с «Локомотивом-Кубань» показала, что Бако умеет играть и на первых ролях в команде.
Фото на анонсе: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»