«Матч жизни» для Уткульбаева и «Рубина»: в чем важность воскресного «Эль-Татарико»

В воскресенье «Рубин» сыграет заключительный матч этого года. Особенным он станет не только потому, что впервые за 20 лет в гости приедет нижнекамский «Нефтехимик». Куда важнее, что эта игра станет, возможно, решающей для Юрия Уткульбаева. Сможет ли коренной казанец избавиться от приставки «и. о.» – в материале «ТИ-Спорт».

Юрий Уткульбаев: «Я все сделаю для того, чтобы “Рубин” и дальше побеждал» Фото: rubin-kazan.ru

«Горд, что довелось побывать в «Рубине» в качестве главного тренера»

«Какое впечатление может быть у человека, который с 97-го года, если не ошибаюсь, еще будучи футболистом, выходил с “Рубином” из второй лиги в первую, потом работал больше десяти лет в системе клуба, воспитывал молодежь? Конечно, мне приятно, и я горд, что мне довелось, пусть это будет один-два матча, побывать в этом качестве. И я все сделаю для того, чтобы “Рубин” и дальше побеждал», – говорил временный главный тренер казанского клуба Юрий Уткульбаев сразу после победной игры против «Уфы».

Тогда патриотичные высказывания специалиста болельщиков очень вдохновили. И это неудивительно. Долгое время от тренеров «Рубина» ничего подобного никто не слышал. Возможно, именно поэтому болельщики и СМИ были критично настроены к бывшему наставнику Леониду Слуцкому и искали, к чему придраться, на каждой его пресс-конференции. «Рубин» Слуцкого мог проваливать матчи, но тренер не пытался объясниться, а лишь усугублял положение и двигал общее восприятие к себе в худшую сторону.

Уткульбаев в этом плане в первой же игре показал себя с лучшей стороны. Тренер не только вырвал победу над «Уфой» в столице Башкирии, но и не стал сваливаться на критику в сторону судей. Но то был первый и победный матч. Взглянуть же на общую картину со всех сторон получится разве что в следующей игре, которая, вероятно, и станет для Уткульбаева решающей.

Что касается самой игры, то вряд ли предстоящее «Эль-Татарико» будет схоже по антуражу с тем, что творилось в четвертом туре в Нижнекамске Фото: rubin-kazan.ru

«Эль-Татарико» или «матч жизни» для Уткульбаева

Тем интереснее, что этакий «матч жизни» для специалиста пройдет против его бывшего клуба. Еще до «Рубина» специалист на протяжении четырех лет работал в «Нефтехимике», с которым он не только вышел в ФНЛ, но и установил абсолютный клубный рекорд, заняв 5-е место в сезоне 2019/20. Так что нижнекамская команда в своем нынешнем представлении – плод работы Уткульбаева. Потому и матч против почти родной для него команды предстоит крайне принципиальный.

Но роднее для специалиста все же «Рубин». В общей сложности в системе казанского клуба Уткульбаев провел порядка 25 лет – 4 года в качестве футболиста и еще чуть более двадцати в качестве функционера либо же наставника. К этому моменту он шел всю свою карьеру, и право возглавить «Рубин» Юрий Анварович рано или поздно должен был заслужить как никто другой.

Что касается самой игры, то вряд ли предстоящее «Эль-Татарико» будет схоже по антуражу с тем, что творилось в 4-м туре в Нижнекамске. Холодная зимняя погода не чета вечернему августу. Но игра все равно будет уникальной. Хотя бы потому, что последний свой выезд в столицу Татарстана «Нефтехимик» «пробивал» еще двадцать лет назад. К слову, уже тогда Уткульбаев работал в «Рубине» детским тренером.

Гостевой матч с «Уфой» показал, что «Рубин» может побеждать, играя вторым номером Фото: rubin-kazan.ru

От «Рубина» ждут не только результата

Фаворитом к игре по понятным причинам подходит «Рубин», хотя в последнее время «Нефтехимик» тоже набрал неплохой ход и сейчас отстает от казанцев всего на 7 очков. Не такой большой разрыв, учитывая, что впереди еще вся весенняя часть сезона. Результат в матче для команды Уткульбаева, безусловно, первичен, но не менее важно и то, что команда покажет на поле.

Гостевой матч с «Уфой» показал, что «Рубин» может побеждать, играя вторым номером. Но играть в подобном стиле при домашних трибунах против «Нефтехимика» будет странно. Так что в воскресенье от команды ждут не только результата, но и той самой пресловутой «игры», которую болельщики так и не увидели при Слуцком.

В случае победы «Рубин» получит возможность укрепить свои позиции перед перерывом или даже приблизиться к «Балтике», которая в следующем туре будет играть в Туле против «Арсенала». К слову, уже на этой игре впервые в Первой лиге будет протестирована система VAR. Иронично, что вводят ее сразу после того, как лигу покинул главный критик судейства – Леонид Слуцкий.

Сейчас у «Рубина» более 30 футболистов, больше нет ни у кого Фото: rubin-kazan.ru

Зимняя чистка

Но вне зависимости от того, как «Рубин» проведет предстоящую встречу и кто окончательно возглавит команду, в зимнее трансферное окно в клубе произойдут серьезные перемены. И речь не только о футболистах. «ТИ-Спорт» уже писал о потенциальных потерях казанского клуба после ухода Слуцкого. В этот список вошли как испанские специалисты Хавьер Нойя Сальсес и Виктор Гомес, так и экс-ассистент Леонида Викторовича Олег Веретенников.

Что касается потерь на футбольном поле, то после трансфера двух узбекистанских футболистов, Умарали Рахмоналиева и Рустама Ашурматова, в команде случился не только избыток легионеров. Сейчас у «Рубина» более 30 футболистов, больше нет ни у кого. Разбираться со всем этим хозяйством клуб будет зимой, а помочь ему в этом сможет предстоящий матч против «Нефтехимика».

«Рубин» – «Нефтехимик», Казань, «Ак Барс Арена», 15.00 по мск

Азат Кашапов