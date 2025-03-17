Матч юношеских команд «Волны» и «Динамо-Ак Барс» завершился массовым побоищем - видео

Хоккейный матч между юношескими командами «Волна»-2013 и «Ак Барс-Динамо»-2013 закончился массовой дракой между командами. Зачинщиками конфтикта стали игроки команды «Волна».

В третьем периоде, когда счет на табло был 4:0 тренер «Волны» Григорий Варнаков взял тайм-аут, и что-то объяснял, указывая на игроков соперника. Также сообщается, что он выпустил габаритного защитника, который до этого, на льду практически не появлялся.

После выхода команд на лед, начались стычки. На видео заметно, как в один момент хоккеист под номером 8 на скорости въезжает в голову противника, который его не видит. Также видно, что наставник «Волны» одобрительно аплодирует своим хоккеистам.