Матч ВХЛ с участием «Барса» в Казани пройдет в поддержку ветеранов СВО

Фото: bars.ak-bars.ru

23 декабря во Дворце спорта пройдет матч ВХЛ между «Барсом» и «Норильском» в поддержку героев СВО при содействии Регионального отделения МРОО «Первый Патриот». Начало матча – в 18:30 мск.

Мероприятие проводится с целью социальной поддержки ветеранов СВО и их семей, укрепления общественно‑гражданских связей и развития семейного спортивного досуга. В программе – акция в поддержку ветеранов, конкурс плакатов и речевок с призами для самых активных болельщиков.

«Для нас важно не только поддержать команду "Барс", но и дать возможность нашим ветеранам почувствовать поддержку общества, провести время с семьей и увидеть, что их вклад по‑настоящему ценят. Спорт объединяет — и хоккей станет площадкой для этого единства», – считает председатель Регионального отделения МРОО «Первый Патриот» в Татарстане Ирина Самолдина.

Вход на матч «Барс»– «Норильск» – свободный для всех желающих.