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Спорт
8 января 2022  16:08
Артур Халилуллов

Матч УНИКС - «Монако» в Евролиге отменен из-за вспышки коронавируса

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Очередной матч УНИКСа в Евролиге против французского клуба «Монако» официально отменен из вспышки коронавируса в казанской команде. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги. Матч должен был пройти 11 января.

Отмечается, что решение принято из-за соответствующего запроса БК «УНИКС» в связи с заболеванием ряда игроков казанского клуба коронавирусной инфекцией. Напомним, что ранее по той же причине была отменена игра УНИКСа с мадридским «Реалом».

УНИКС после 18-ти матчей регулярного чемпионата Евролиги занимает пятое место в таблице.

#уникс #Баскетбол #Евролига
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