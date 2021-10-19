Матч «Уфа» - «Рубин» пройдет под знаком благотворительности

Встреча чемпионата РПЛ «Уфа» - «Рубин» (Казань) в столице Башкирии пройдет 24 октября под знаком благотворительности, решили оба клуба.

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что по взаимной договоренности после окончания встречи хозяйский и казанский клубы передадут игровые футболки с автографами футболистов для проведения благотворительного аукциона в пользу местного хосписа.

«Уфимский хоспис — организация, главная задача которой — всесторонняя помощь детям и взрослыми, столкнувшимся с неизлечимым заболеванием. Давайте делать добро вместе!», — говорится в сообщении пресс-службы ФК «Уфа».

После 11 туров в активе «Уфы» 9 очков - последнее 16-е место в турнирной таблице, «Рубин» на девятом с 15 очками.