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Спорт
9 апреля 2022  11:50
Артур Халилуллов

«Матч-ТВ»: Российские призеры Олимпиады получат деньги вместо автомобилей от государства

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Иностранные производители автомобилей не смогу поставить России необходимое количество машин для призеров Олимпиады в Пекине из числа российских спортсменов. Об этом сообщает «Матч-ТВ». Российские спортсмены получат денежную компенсацию.

Помимо нее, олимпийские чемпионы получат от государства по 4 млн рублей, обладатели серебряных медалей по 2,5 млн, а бронзовые призеры по 1,7 млн рублей.

На Олимпиаде в Пекина российская сборная завоевала шесть золотых медалей, 12 серебряных и 14 бронзовых комплектов наград.

#Олимпиада-2022
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