«Матч-ТВ»: Российские призеры Олимпиады получат деньги вместо автомобилей от государства

Иностранные производители автомобилей не смогу поставить России необходимое количество машин для призеров Олимпиады в Пекине из числа российских спортсменов. Об этом сообщает «Матч-ТВ». Российские спортсмены получат денежную компенсацию.

Помимо нее, олимпийские чемпионы получат от государства по 4 млн рублей, обладатели серебряных медалей по 2,5 млн, а бронзовые призеры по 1,7 млн рублей.

На Олимпиаде в Пекина российская сборная завоевала шесть золотых медалей, 12 серебряных и 14 бронзовых комплектов наград.