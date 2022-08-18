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Спорт
18 августа 2022  16:16

«Матч ТВ» покажет в прямом эфире игру шестого тура Первой лиги «Рубин» – «Волга»

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Встреча шестого тура Первой лиги между «Рубином» и «Волгой» будет транслироваться на общедоступном телеканале «Матч ТВ».

Игра состоится 21 августа, в воскресенье, в 12:45 на стадионе «Труд» в Ульяновске.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне федеральный канал показывал уже две игры казанского клуба из пяти («Уфа» – 0:0, «Кубань» – 3:0), несмотря на то, что в каждом туре «Матч ТВ» транслирует лишь по одной встрече.

Напомним, после пяти туров «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого с 8 очками идет на 4-м месте в списке. «Волга» с 1 баллом замыкает турнирную таблицу Первой лиги.

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