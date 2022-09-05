«Матч ТВ» назвал преемника Федуна в московском «Спартаке»

Новым президентом футбольного «Спартака» станет первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын. Об этом сообщает «Матч ТВ». Ранее сообщалось, что нефтяная компания скупила 100 процентов акций красно-белых.

Александр Матыцын работает в «Лукойле» 25 лет. Сообщается, что он был близок к футбольным делам во времена правления Леонида Федуна в клубе.

По данным источника, помимо Матыцына, еще один функционер «Лукойла» перейдет на работу в «Спартак». Но действующий гендиректор красно-белых Евгений Мележиков сохранит свой пост.

Ранее Леонид Федун покинул все посты в ФК «Спартак».