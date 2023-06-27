Матч Суперкубка России в Казани между «Зенитом» и «ЦСКА» пройдет без Fan ID

Матч за Суперкубок России в Казани между «Зенитом» и «ЦСКА» 15 июля пройдет без системы Fan ID. Билеты в продажу поступят уже сегодня-завтра. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Футбольный марафон в Казани мы начнем таким красочным матчем. Приедут победители чемпионата и Кубка страны. Буквально сегодня-завтра в продажу поступят билеты, но мы уже видим ажиотаж. Важно, что матч пройдет без применения Fan ID», — заявил спикер.

Он добавил, что проведение Суперкубка России в Казани стало своего рода компенсацией республике за отмененный Суперкубок УЕФА, который должен был пройти в городе в этом году, но оказался перенесен из-за специальной военной операции на Украине.

По словам Леонова, на стадионе будет если не аншлаг, то нечто, близкое к этому. С каждой стороны ожидается до 12 тыс. болельщиков.