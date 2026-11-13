Матч СКА и «Салавата Юлаева» пройдёт в «Ледовом дворце», а не на «СКА Арене»

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Петербургский СКА объявил об изменении места проведения матча регулярного чемпионата КХЛ против уфимского «Салавата Юлаева». Встреча, запланированная на 29 ноября 2026 года, состоится в «Ледовом дворце», а не на «СКА Арене».

Кроме того, изменится время начала игры — вместо 17:00 по московскому времени матч стартует в 14:00. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

«На один матч в конце ноября мы вернёмся на проспект Большевиков, где встретимся с "Салаватом Юлаевым". Обратите внимание и на время начала — с 17:00 игра перенесена на 14:00», — говорится в заявлении СКА .

Напомним, что СКА после 24 матчей набрал 26 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» также имеет в активе 26 очков и располагается на восьмой строчке на Востоке .