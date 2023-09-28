Матч с лидером и рычаги Рахимова: что происходит с «Рубином» после выхода из зоны вылета

Ко встрече с лидером чемпионата «Рубин» подходит в приподнятом настроении. На неделе был обыгран прямой конкурент за «выживание» – «Факел»

Фото: rubin-kazan.ru

«Дала ли победа эмоциональный подъем? У нас и не было опустошения»

Ко встрече с лидером чемпионата «Рубин» подходит в приподнятом настроении. На неделе был обыгран прямой конкурент за «выживание» – «Факел». Казанцы, наконец, оттолкнулись от зоны вылета и поднялись на 12-е место. После важнейших трех очков, добытых в Воронеже, кажется, ситуация уже не выглядит столь критичной. Ощущается некое спокойствие и на базе клуба, которая сегодня пригласила журналистов на открытую тренировку.

Первым к сотрудникам СМИ вопреки заложенному тренду вышел не Рашид Рахимов, а аргентинский новичок Валентин Вада. Футболист находится в клубе всего две недели, но уже успел стать местным любимчиком. Именно его гол позволил казанцам в минувшем туре обыграть «Факел». По словам Валентина, он очень рад такому старту в «Рубине».

«Получился хороший дебют, очень рад, что удалось забить. Но самое главное, что этот гол принес команде три очка и столь важную победу. Здесь самое главное – командое достижение», – сказал Вада.

Далее к микрофону подошел главный тренер. Рашид Маматкулович с ходу дал понять, что его подопечные находятся в отличном настроении и победа над «Факелом» тут даже ни при чем.

«Дала ли победа эмоциональный подъем? У нас и не было эмоционального опустошения. Понятно, что победа дает хорошие эмоции, но по игре, я и команде сказал, что мы находимся не на том месте, на котором должны. В каком состоянии? Я считаю, что в нормальном», – сказал Рахимов.

Валентин Вада: «Получился хороший дебют, очень рад, что удалось забить. Но самое главное, что этот гол принес команде три очка и столь важную победу» Фото: rubin-kazan.ru

Кто травмирован и когда будут готовы новички?

Правда, в оптимальном состоянии на этой неделе находятся не все. По индивидуальной программе тренируется Александр Зотов, получивший травму еще в игре с «Зенитом». К слову, именно поэтому он и пропускал матч с «Факелом».

Продолжают восстанавливаться от повреждений завсегдатаи лазарета Олег Иванов и Мацей Рыбус. Александр Ломовицкий идет на поправку, а Леон Мусаев уже хоть и работает в общей группе, но пока готов не до конца.

Месяц назад новость о таком большом количестве травмированных могла бы сильно ударить по качеству игры. Но не сейчас. После трансферной закупки в дедлайн ростер Рахимова увеличился до 30 футболистов. Теперь каждого из выбывших может заменить как минимум два аналогичных по своему уровню игрока. В общем, сетовать на «качество» главному тренеру уже не приходится.

Впрочем, есть другая проблема. Не все из подписанных новичков еще готовы выходить на все 90 минут. Тот же Вада, забивший «Факелу», сделал это в течение 7 минут. Урош Дрезгич и Никола Чумич выходят редко, а Егор Сорокин минувший выезд в Воронеж пропустил и вовсе.

«Я уже говорил, что новички приехали все в разном состоянии. Вада три с половиной месяца вообще не работал с командой. Естественно, на 90 минут физически не готов. Но у него есть качества, он работает с мячом, достаточно хорошо убыстряет игру. И Чумич тоже приехал не в оптимальном состоянии, ему тоже нужно привыкать. Всех их нужно подгонять под одну линию», – подчеркивает главный тренер.

Вада, в свою очередь, на вопрос об адаптации заявил, что уже успел обжиться в Казани.

«Все очень здорово. Команда с самого первого дня меня приняла очень хорошо. И, несмотря на то что я не говорю по-русски, здесь есть два партнера, которые играли в Испании, – Ранджелович и Чумич, с ними я общаюсь по-испански. Я уже нашел здесь квартиру, уже обжился. Так что сейчас все мои мысли сконцентрированы на футболе», – сказал аргентинец.

Рашид Рахимов все понимает и не переоценивает своих подопечных. «Краснодар» – явный фаворит Фото: rubin-kazan.ru

В Казань едет сильнейшая команда Премьер-лиги

Говоря о предстоящей игре, стоит заметить, что «Краснодар» не просто так занимает первое место. Мало того, что «быки» идут по чемпионату без поражений, так они за 9 туров пропустили всего лишь 3 мяча. Для сравнения: «Рубин» доставал мяч из сетки своих ворот целых 18 раз. Стоит ли еще раз говорить, насколько серьезный соперник прибудет в эту субботу в Казань?

Рашид Рахимов все понимает и не переоценивает своих подопечных. «Краснодар» – явный фаворит.

«В их составе собраны очень качественные футболисты. Мы видим, как они меняются, появляются центральные защитники, фланговые. В центральной зоне тот же Кади обладает хорошими качествами, есть скоростные футболисты, такие как Батчи, есть нападающие очень высокого уровня, такие как Кордоба. Думаю, за счет этих качеств футболистов команда лидирует», – считает Рахимов.

Но помимо классных исполнителей у «Краснодара» также очень сильный тренер. Серб Владимир Ивич работает в России чуть больше полугода, но уже собрал сильнейший коллектив – сплав молодых выпускников академии и опытных легионеров. Весной его команда дошла до финала Кубка России, а сейчас после девяти туров имеет «+3» над «Крыльями Советов».

К слову, свое единственное поражение в этом чемпионате самарская команда потерпела как раз в Казани. Получится ли у Рашида Рахимова выбить из колеи еще одного лидера? На этот вопрос даст ответ игра в субботу, которая состоится на «Ак Барс Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Должна быть быстрая реакция, нужно постоянно контролировать ситуацию с ориентиром на мяч, видеть своих партнеров, играть в хорошем блоке» Фото: rubin-kazan.ru

«Ждать ли изменений в обороне? Будем думать»

В заключение главный тренер «Рубина» рассказал, как его команда будет противостоять грозному сопернику, и ответил, стоит ли ждать изменений в составе.

За счет чего «Рубину» обыгрывать «Краснодар»?

Карты не раскрываются, у нас есть еще два дня, мы только вернулись из Воронежа. Провели видеоразбор, завтра еще проведем. В течение этих двух дней поговорим, за счет чего нужно будет оказать сопротивление и добиться положительного результата.

В прошлой игре ваша команда впервые не пропустила. Как сохранить в игре c лидером воронежский «ноль»?

Здесь ничего другого нет, нужно сыграть очень внимательно. В таких матчах мелочи могут решить. Должна быть быстрая реакция, нужно постоянно контролировать ситуацию с ориентиром на мяч, видеть своих партнеров, играть в хорошем блоке. Здесь много составляющих. Нельзя ни на секунду позволить себе расслабиться.

Ждать ли изменений в обороне?

Мы прекрасно понимаем, что у «Краснодара» быстрые фланговые игроки, Кордоба великолепно цепляется за мяч. Будем думать.

Состав у вас стал глубже. Чувствуете, что рычагов больше стало?

По Воронежу вы заметили, что в нужный момент выходят Вада и Чумич, которые хорошо работают с мячом, могут один в один обыграть, они освежают игру. Но они еще не готовы на сто процентов, – подытожил Рахимов.