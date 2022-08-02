Матч «Рубина» в Казани второй раз подряд обновил рекорд посещаемости сезона Первой лиги

Матч «Рубина» против «Уфы» (0:0) стал самым посещаемым по итогам третьего тура Первой лиги.

Так, игру, которая состоялась в понедельник на стадионе «Ак Барс Арена», посетили в общей сложности 11880 болельщиков.

Кроме того, стоит отметить, что эта игра стала рекордной не только по итогам тура, но и сумела перебить лучший результат нынешнего сезона, который был установлен в Казани в матче «Рубина» против московской «Родины» (7789 зрителей), а также лучший результат минувшего сезона в Воронеже на матче «Факел» – «Волгарь» (7234 зрителей).

Сама игра между «Рубином» и «Уфой» завершилась со счетом 0:0. Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал по итогам матча.