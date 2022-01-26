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Спорт
26 января 2022  15:11
Дамир Садриев

Трибуны на матче «Зенит» - «Рубин» будут заполнены на 50%

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Матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и «Зенитом» смогут посетить 50% зрителей от общей вместимости арены. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

«Губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов согласовал возможность сохранения предельной вместимости на февраль на спортивные мероприятия в количестве 50 процентов от проектной вместимости» – сообщил вице-губернатор города.

Напомним, встреча «Рубин» – «Зенит» пройдет 28 февраля в 19:00. Матч первого круга в Казани завершился со счетом 3:1 в пользу «Зенита».

#фк рубин #чемпионат России по футболу
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