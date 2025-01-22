Матч «Рубина» и «Воеводины» не состоится

Фото: rubin-kazan.ru

Товарищеский матч «Рубина» с сербской «Воеводиной», который должен был пройти сегодня вечером в Турции, не состоится. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба в своих социальных сетях. Причиной называются неподходящие погодные условия.

«Решение клубов связано с непригодными к проведению матча погодными условиями: в Белеке со вчерашнего вечера продолжаются ливни. Сегодня вместо матча наша команда проведет тренировку в спортзале», – говорится в публикации «Рубина».

Напомним, этот поединок должен был стать первым для команды Рашида Рахимова в нынешнюю зимнюю паузу в чемпионате. Казанская команда занимает восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 26 очков в 18-ти матчах первой половины сезона.