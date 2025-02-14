Матч «Рубина» и сборной КНДР начнется в 17:00 по мск

Матч «Рубина» и сборной КНДР начнется сегодня в 17:00 по мск. Об этом стало известно корреспонденту «ТИ-Спорта», находящемуся на заключительных третьих сборах казанского клуба в Турции.

Для «Рубина» эта встреча станет дебютной на заключительном этапе подготовки команды. За два предыдущих сбора казанцы провели в сумме три матча. Подопечные Рашида Рахимова обыграли «Торпедо» (2:0), сыграли вничью с «Сурханом» (1:1), а также уступили с минимальным счетом «Нефтчи» (0:1).

На третий сбор у «Рубина» запланировано всего три матча: со сборной КНДР (14 февраля), против «Сочи» (18 февраля) и с «Оренбургом» (22 февраля).