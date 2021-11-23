Матч «Рубина» и ЦСКА в марте перенесут из-за игры сборной России

Все клубы РПЛ согласились перенести матчи 22-го тура, чтобы сборная России могла лучше подготовиться к стыковым матчам отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на генерального директора ЦСКА Романа Бабаева.

«В целом поддержали перенос 22-го тура, по срокам потом станет известно. Хотим пойти навстречу сборной и найти возможность в календаре для переноса», — пояснил Бабаев.

Матч 22-го тура между «Рубином» и ЦСКА должен был пройти на «ВЭБ-арене» 18 марта, стыковые матчи отбора ЧМ-2022 состоятся с 24 по 29 марта.

Соперник команды Валерия Карпина по стыковым матчам определится в ходе жеребьевки, которая пройдет 26 ноября.