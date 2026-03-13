news_header_top
13 марта 2026 16:25

Матч между «Нефтехимиком» и «Факелом» перенесен на 1 апреля


Фото: fcnh.ru

Матч 23-го тура между «Нефтехимиком» и «Факелом» пройдет 1 апреля (время будет сообщено дополнительно) –сообщает пресс-служба воронежского клуба.

Ранее, 8 марта, встреча в Нижнекамске на стадионе «Нефтехимик» была отменена в результате холодов. За час до начала матча был произведен контрольный замер температуры воздуха, который оказался ниже нормы (-15,5 °С) в соответствии с регламентом.

По итогам 22 игр «Факел» возглавляет турнирную таблицу в Первой лиге с 51 очком. «Нефтехимик» находится на 9 месте. В активе нижнекамцев 31 очко.

#ФК Нефтехимик #первая лига #ФНЛ
