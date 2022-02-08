Матч между казанским и петербургским «Зенитом» станет тестовым перед ЧМ по волейболу

Мартовский матч между двумя волейбольными «Зенитами» из Казани и Санкт-Петербурга пройдет в соответствии с правилами чемпионата мира, который состоится в столице Татарстана в этом году. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал министр спорта республики Владимир Леонов.

«В марте мы проведем тестовый матч перед чемпионатом мира по волейболу. Это будет „зенитовское дерби“ между командами Казани и Санкт-Петербурга. Встреча пройдет по всем регламентам и мануалам, предусмотренным для проведения мировых соревнований», — пояснил министр.

В Казани в этом году пройдут шесть встреч второго этапа чемпионата мира по волейболу. Они будут организованы на базе центра волейбола «Санкт-Петербург». Всего соревнования примут десять городов-организаторов.