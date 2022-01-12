Матч «Локомотив» — «Ак Барс» будет отменен: казанцы уйдут на карантин из-за коронавируса
Матч регулярного чемпионата КХЛ между казанским «Ак Барсом» и ярославским «Локомотивом» будет отменен. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Алексей Шевченко.
В данный момент хоккеисты казанского клуба ждут вылета в Казань, после чего будут отправлены на карантин из-за коронавируса.
Ранее на карантин ушли уже семь команд лиги: «Салават Юлаев», «Металлург», «Автомобилист», «Торпедо», ЦСКА, а также минское и рижское «Динамо».