Матч «Факел» - «КАМАЗ» перенесен

В связи с неудовлетворительным качеством газонов в Липецке и Воронеже матчи 26-го тура первенства ФНЛ «Металлург» (Липецк)— «Торпедо» (Москва) и «Факел» (Воронеж) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) сегодня не состоятся. Об этом сообщила пресс-служба ФНЛ.

Природа вмешалась. В течение последних дней в этих регионах выпали обильные осадки, в результате чего состояние полей резко ухудшилось. Главные судьи и делегаты матчей приняли решение об отмене игр, так как посчитали нецелесообразным рисковать здоровьем футболистов.

Оба эпизода будут рассмотрены КДК РФС в установленном порядке в соответствии с регламентом соревнования и Дисциплинарным регламентом РФС. Футбольная национальная лига также находится в контакте с клубами по вопросу возможных компенсаций болельщикам. Обо всех решениях мы сообщим по мере поступления дополнительной информации — говорится в официальном заявлении ФНЛ.