Матч «Динамо» Минск - «Ак Барс» официально перенесен в Казань

Домашний матч минского «Динамо» против «Ак Барса» будет сыгран в Казани 16 сентября. Эту информацию официально подтвердила КХЛ.

«В связи с обращением минского «Динамо» о невозможности проведения домашнего матча 16 сентября на «Минск-Арене», а также по согласованию с «Ак Барсом», Лига приняла решение о переносе матча №71 «Динамо» Минск – «Ак Барс» в Казань. В этой игре хозяином встречи будет команда из Белоруссии»,- сообщает пресс-служба лиги.

Сегодня казанский «Ак Барс» проведет свой второй матч регулярного чемпионата КХЛ на выезде против московского ЦСКА. Начало встречи в 19:00.

Напомним, что в первой игре чемпионата команда Олега Знарка уступила на выезде московскому «Динамо». Спортивная редакция «Татар-информа» публиковала большую статью о причинах неготовности «Ак Барса» к сезону.