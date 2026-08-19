news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 19 августа 2026 15:02

Матч «Динамо» и «Торпедо» перенесен на ноябрь

Читайте нас в
Телеграм
Матч «Динамо» и «Торпедо» перенесен на ноябрь
Фото: пресс-служба "Динамо"

Московское «Динамо» объявило о переносе матча регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо». Встреча, изначально запланированная на 16 октября, состоится 7 ноября. Как отмечается в сообщении клуба, новая дата согласована по взаимной договоренности сторон.

Напомним, что свой первый матч в новом сезоне «Динамо» проведет 5 сентября на выезде против екатеринбургского «Автомобилиста».

Первая домашняя игра бело-голубых запланирована на 7 сентября — в Москву приедет петербургский СКА.

Для «Торпедо» сезон также стартует 5 сентября выездной встречей со «Спартаком».

А вот первый домашний матч нижегородцев состоится только 14 сентября — соперником станет казанский «Ак Барс».

#хк динамо-москва #хк торпедо
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Казани участникам СВО расскажут о медицинской и социальной поддержке

19 августа 2026
Стилист назвала пять актуальных аксессуаров для осени

Стилист назвала пять актуальных аксессуаров для осени

18 августа 2026
Новости партнеров