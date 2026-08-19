Матч «Динамо» и «Торпедо» перенесен на ноябрь
Московское «Динамо» объявило о переносе матча регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо». Встреча, изначально запланированная на 16 октября, состоится 7 ноября. Как отмечается в сообщении клуба, новая дата согласована по взаимной договоренности сторон.
Напомним, что свой первый матч в новом сезоне «Динамо» проведет 5 сентября на выезде против екатеринбургского «Автомобилиста».
Первая домашняя игра бело-голубых запланирована на 7 сентября — в Москву приедет петербургский СКА.
Для «Торпедо» сезон также стартует 5 сентября выездной встречей со «Спартаком».
А вот первый домашний матч нижегородцев состоится только 14 сентября — соперником станет казанский «Ак Барс».