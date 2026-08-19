Матч «Динамо» и «Торпедо» перенесен на ноябрь

Фото: пресс-служба "Динамо"

Московское «Динамо» объявило о переносе матча регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо». Встреча, изначально запланированная на 16 октября, состоится 7 ноября. Как отмечается в сообщении клуба, новая дата согласована по взаимной договоренности сторон.

Напомним, что свой первый матч в новом сезоне «Динамо» проведет 5 сентября на выезде против екатеринбургского «Автомобилиста».

Первая домашняя игра бело-голубых запланирована на 7 сентября — в Москву приедет петербургский СКА.

Для «Торпедо» сезон также стартует 5 сентября выездной встречей со «Спартаком».

А вот первый домашний матч нижегородцев состоится только 14 сентября — соперником станет казанский «Ак Барс».