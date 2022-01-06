Матч «Барыс» - «Ак Барс» перенесен в Россию из-за беспорядков в Казахстане

Сегодня пресс-служба КХЛ официально объявила о переносе матча регулярного чемпионата «Барыс» - «Ак Барс» из столицы Казахстана Нур-Султана на территорию России.

«В связи с нестабильной обстановкой в Казахстане Лига приняла решение о том, что матч №590 "Барыс" - "Ак Барс" 17 января 2022 года состоится на территории Российской Федерации и рассматривает вариант проведения матча в Казани», — говорится в заявлении лиги.

В последние дни в Казахстане проходят серьезные столкновения неизвестных с правоохранительными органами. Люди выражают бурное недовольство двукратным повышением цен на бытовой газ. В ходе массовых беспорядков уже есть человеческие жертвы.

«Все вопросы находятся в стадии обсуждения с заинтересованными сторонами, о принятых решениях Лига сообщит дополнительно», — уточнила КХЛ.