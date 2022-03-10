Матч КАМАЗ - «Факел» перенесен. Воронежский клуб избежал технического поражения

Матч 26-го тура Футбольной национальной лиги между КАМАЗом и воронежским «Факелом» перенесен на резервный день. Такое решение было принято в результате заседания контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

Напомним, изначально матч между командами должен был состояться 6 марта, но из-за неподобающего состояния футбольного поля в Воронеже игру было решено отменить.

По итогам произошедшего, КДК РФС провел заседание, в ходе которого обсуждались два варианта развития событий: перенос игры на резервный день и техническое поражение хозяевам встречи. В результате встречу было решено перенести. Точная дата матча пока неизвестна.

После 25 туров челнинский клуб с 33 очками идет на 14-м месте в турнирной таблице ФНЛ. Следующую игру КАМАЗ сыграет 12 марта в Томске против местной «Томи».